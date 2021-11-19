Москва, 19 ноября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Майнинг биткоина становится все более дорогим, и потенциал роста стоимости этой криптовалюты сокращается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал очередное падение котировок биткоина.

Биткоин

«Биткоин, наверное, — самый волатильный актив на финансовом рынке, — сказал экономист. — Но его волатильность и потенциал роста постепенно закономерно сужаются. Майнинг биткоинов стал дорогим, объём информации у одной единицы криптовалюты стал большим из-за длинной цепочки предыдущих транзакций. Операции с биткоинами могут обрабатываться долгое время. И время этой обработки в среднем увеличивается. Биткоин из-за этого теряет потенциал роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, биткоин подешевел на 12%.