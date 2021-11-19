Москва, , 17:29 — REGNUM Студентка московской консерватории им П. И. Чайковского, обратившаяся 17 ноября 2021 года в редакцию ИА REGNUM с просьбой привлечь внимание общественности к неправомерным действиям ректора учебного заведения, сообщила, что приказ №273 о запрете на посещение учебных корпусов без QR-кода, медицинского отвода, либо ПЦР-теста отменен.

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Напомним, девушка рассказала о взаимоисключающем приказе ректора учебного заведения, в котором Александр Соколов ограничил доступ в консерваторию всем, у кого нет QR-кода, медицинского отвода, либо ПЦР-теста. При этом, по словам студентки, обязанность выступать на концертах с них никто не снимал. У многих студентов, музыкальные инструменты находятся в консерватории. По сути своим приказом господин Соколов лишил многих возможности не только учится, но и репетировать.

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Как стало известно, 19 ноября администрация консерватории пересмотрела свой предыдущий приказ. Из новой версии локального акта вызвавший протесты студентов и возмущение общественности пункт о не допуске в учебные корпуса был изъят.

Добавим также, что под открытым письмом музыкантов и их преподавателей к настоящему времени подписалось 564 деятеля искусства, науки и просто небезразличных граждан.