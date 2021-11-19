Москва, 19 ноября 2021, 17:17 — REGNUM Если в РФ ограничат потребительское кредитования, то это снизит выручку предприятий розничной торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова, комментируя возможные планы ЦБ РФ.
«Развитие потребительского кредитования способствует росту экономики. Потому ввод резких количественных ограничений по потребительским кредитам снизит выручку розничных предприятий, — сказала Степанова. — Реализация прямых ограничений в части потребительского кредитования повлечет за собой весомое сокращение выдачи кредитных карт, потребительских займов и снижение средних чеков в магазинах, которые использовали систему рассрочек от кредитных институтов. Рынок МФО и сейчас растет в разы быстрее банковского розничного кредитования. Ввод ограничений регулятором будет еще больше стимулировать рост рынка микрокредитования».
Также своими действиями Центробанк, как полагает Степанова, может вытеснять заемщиков с низкими доходами или излишне закредитованных на «серый» рынок микрозаймов.
«Часть населения с низким кредитным рейтингом не сможет привлекать средства у банков, что спровоцирует отток клиентов к альтернативным способам кредитования, к микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам, p2p площадкам частного кредитования и так далее», — подытожила эксперт.
Напомним, как сообщалось ранее, директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова не исключила того, что регулятор прибегнет к прямым ограничениям потребительского кредитования.