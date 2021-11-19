Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM Средний размер ипотечных кредитов в Петербурге составил в октябре 2021 года 4,44 млн рублей, это на 972 тыс. рублей больше, чем тот же период в прошлом году, сообщает 19 ноября Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Анализ ипотечных займов жителей России показал, что в Петербурге заёмщикам в среднем пришлось увеличить размер ипотечного кредита на 28%, или на 972 тыс. рублей. То есть если раньше эта сумма составляла в среднем 3,47 млн рублей на покупку жилья, то теперь — 4,44 млн. Это свидетельствует об увеличении стоимости недвижимости в Петербурге.

В Ленинградской области процент увеличения суммы кредитных займов примерно такой же, как и в Петербурге, 26%. С 2,7 млн рублей он увеличился на 735 тыс. рублей и достиг отметки в 3,5 млн рублей.

Наибольший процент увеличения займа отметили в Краснодарском крае, 42%. При этом, например, в Москве этот же показатель увеличился на 15%, или на 825 732 рублей. В среднем по России ипотечные кредиты брали на сумму 3 млн 35 тыс. рублей. Увеличение среднего размера ипотечного кредита по стране составило 20,7%.

«Ранее средний размер ипотечного кредита в России уже превышал 3 млн рублей в июне 2021 года, но этот показатель был аномальным: тогда резко увеличилась доля более крупных кредитов на новостройки, поскольку россияне массово заключали договоры, чтобы успеть купить жилье до завершения действия программы льготной ипотеки по старым условиям. После этого показатель вернулся к прежним значениям и продолжил расти на 1−3% в месяц из-за подорожания цен на недвижимость», — заявил генеральный директор кредитного бюро Артур Александрович.

Напомним, что в ноябре в Петербурге установили подорожание вторичного жилья на 1,5% ежемесячно. В то же время другая часть петербуржцев заинтересована в покупке недвижимости за городом.

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