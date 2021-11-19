Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM 19 ноября президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности его клуба взять 33-летнего таранного форварда санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбу в аренду в зимнее трансферное окно.

Дзюба Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в девятнадцати матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

После назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной Артем Дзюба не вызывался на матчи национальной команды.

Во второй половине сезона 2017/18 Дзюба был арендован тульским «Арсеналом», где смог реабилитировать карьеру, забив шесть мячей и отдав три голевые передачи в десяти матчах чемпионата России.