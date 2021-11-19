Москва, 19 ноября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. ПАО «Россети» совместно с Департаментом здравоохранения Москвы осуществили капремонт трансфузиологического корпуса Морозовской детской больницы. Мэр города Сергей Собянин и гендиректор энергохолдинга Андрей Рюмин посетили объект после реконструкции.

ПАО «Россети» Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральной директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин посетили трансфузиологический корпус Морозовской детской больницы после реконструкции

Выступая в здании медучреждения, Сергей Собянин заявил, что новый центр трансфузиологии станет единственным в России специализированным центром для детской крови, который дает возможность увеличения оборота и подготовки донорской крови. Это позволит закрыть потребность столицы и приступить к научными исследованиям, заявил глава города.

Сергей Собянин также поблагодарил руководство ПАО «Россети». Дочерняя компания группы профинансировала ремонт исторического здания. Так, на площади 2,3 тыс. кв. метров было выполнено переустройство кровли, установлены новые и усилены существующие плиты перекрытий, заменены дверные и оконные блоки. При реконструкции учитывались и сохранились архитектурные особенности объекта, построенного в начале XX века.

По словам Андрея Рюмина, возраст здания не помешал сделать его технологичным и комфортным. «Обновлены все инженерные системы, смонтирована эффективная вентиляция с дополнительными фильтрами тонкой очистки воздуха в процедурных. Для надежного электроснабжения помещений центра, включая уникальный лабораторный комплекс, проложено более 17 тысяч погонных метров кабелей, установлен резервный источник питания», — рассказал Рюмин.

Городской центр детской трансфузиологии создан в 2021 году. Там будут заниматься производством компонентов крови мирового стандарта качества для применения при лечении пациентов с тяжелыми заболеваниями гематологического, онкологического, кардиохирургического, неонатального и других профилей. ПАО «Россети» — оператор электрических сетей в России — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя Россети Кубань, Россети Юг, Россети Тюмень, Россети Сибирь и др.