Минск, 19 ноября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Не сумевшие прорваться в Евроссоюз нелегальные мигранты из Ирака и других стран Востока на самом деле являются беженцами и теперь находятся на содержании властей Белоруссии. Об этом в новостном выпуске 19 ноября сообщил белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» (пропагандистский медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания»).

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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Дикторша государственного телеканала сообщила, что размещение «беженцев» в здании находящегося неподалёку от границы логистического центра позволило улучшить их быт. В частности, организована продажа товаров из автолавок. Выходцев из восточных стран, сообщила дикторша, потчуют «хот-догами, шаурмой и глинтвейнами».

Государственное телевидение Белоруссии сообщает своей аудитории, что США являются «заокеанским вассалом» Польши. Зрителям предлагается поверить в то, что польские пограничники и полицейские с камнями напали на нелегальных мигрантов, а не наоборот.

При этом замалчивается финансовая и иная помощь нелегальным мигрантам на территории Белоруссии по линии Красного Креста и других международных организаций. Статуса беженца им никто не предоставлял — ни в Белоруссии, ни в Польше, ни в Германии, ни в других государствах. Ранее юридический термин «беженцы» не использовался белорусским официозом применительно к бежавшим из зоны боевых действий в Донбассе.

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