19 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 18:16 — REGNUM Заявление директора химического завода «Стирол» в Донецкой Народной Республике Василия Агаркова о том, что предприятие вновь запустило производство лакокрасочной продукции и изделий из полимеров впервые с начала конфликта в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Освободителям Донбасса» Andrew Butko

»Пока на Донбассе всё восстанавливается, на Украине всё гниёт», — отмечает Сергей Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что возвращение производств на территории Донбасса к работе — это очень хороший шаг на пути восстановления социально-экономического положения как в ДНР, так и в ЛНР.

«Великолепно! Производственный Донбасс возвращается, будет деньги зарабатывать и в свою экономику вкладываться. Украина ещё будет свои локти кусать. Они уже пожалели, что лишись угля из Донбасса, а теперь будут волосы на голове рвать из-за той прибыли, которая теперь достанется народу ДНР», — поделился своим мнением Александр А.

Некоторые комментаторы отмечают, что для полного восстановления производственных мощностей понадобится потратить множество финансовых средств и сил, но оно того однозначно стоит. Необходимо, чтобы ничего не мешало работе завода «Стирол», иначе нестабильная ситуация может стать причиной очередной остановки производства, отмечают граждане.

«Хорошо. Но его надо восстанавливать, а это уйма средств. Уже понимаю, откуда их возьмут. Да и не жалко. Но хотелось бы, чтобы не допустили повторения ситуации приостановки предприятия из-за ситуации на границе с Украиной. Нужно, чтобы он работал, выпускал продукцию и давал рабочие места местному населению», — указывает Трофим М.

Донецк Vladimir Yaitskiy

Часть людей считает, что помощь со стороны Российской Федерации была нужна Донбассу, как воздух. Возобновление производства на одном из крупнейших заводов в Донецке тому ярчайший пример.

«Не прошло и недели после решения Путина приравнять предприятия Донбасса к российским со всеми вытекающими отсюда льготами и налогами по гуманитарным соображениям. Первый завод пошёл, на очереди ещё десятки предприятий Донбасса, которые простаивали из-за отсутствия рынка сбыта продукции», — считает Юрий Д.

Ряд пользователей указывает на то, что война лишила Донбасс его очень характерной черты — предрасположенности к производству.

«А ведь когда-то Донбасс был самым богатым и самым промышленно-развитым регионом Украины. Надеюсь, власти ДНР, воспользовавшись помощью со стороны России, вернут Донбассу былое трудовое величие!» — пишет Михаил Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что российская экономика обязана интегрировать в себя Донбасс, потому что жители ДНР и ЛНР, по сути, — это наши родные люди, которым очень нужна наша помощь.

Митинг с российскими флагами в Донецке Andrew Butko

«Это отлично. И конкуренция — это всегда хорошо для конечного потребителя. И люди при работе, свои, братские. Сколько ни общался с людьми разными с Донбасса, — это всегда будто граждане с соседнего дома», — написал Frans F.

Напомним, 18 ноября директор химического завода «Стирол» в Донецкой Народной Республике Василий Агарков заявил о том, что предприятие вновь запустило производство лакокрасочной продукции и изделий из полимеров впервые с начала конфликта в Донбассе.