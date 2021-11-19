Ижевск, 19 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Ближайшие выходные дни, 20 и 21 ноября, в Удмуртии будут ветреными и снежными. Сохранится циклонический характер погоды, интенсивность осадков начнет повышаться, сообщает региональный Гидрометцентр.

Pixabay.com Снегопад

В субботу и воскресенье прогнозируется продолжительный умеренный снег. В ночь на 21 ноября снегопад может быть сильным.

В начале следующей недели, 22 ноября, интенсивность осадков и температура воздуха начнет снижаться. В ночные часы будет около — 2… — 7 °C, в дневные часы температура несколько повысится до 0… — 5 °C. На дорогах ожидается снежный накат и гололедица.

По предварительному прогнозу, к середине недели температура воздуха снизится до — 8… — 13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в период 20 и 21 ноября в большинстве регионов Приволжского федерального округа прогнозируется метель и порывистый ветер. Так, ветер и снег придут в Мордовию, Татарию, Башкирию, а также Ульяновскую и Саратовскую области.