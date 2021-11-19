Подгорица, 19 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Общий государственный долг без депозитов на конец сентября 2021 года составил почти 4,08 миллиарда евро или 83,51 процента от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в докладе министерства финансов и социальной защиты населения.

Долги

«В третьем квартале этого года произошло сокращение государственного долга по сравнению со вторым кварталом этого года, в основном за счет регулярного погашения внутреннего и внешнего долга», — говорится в сообщении министерства.

Общий государственный долг с депозитами на конец сентября составил 3,56 миллиарда евро или 72,84 процента ВВП.

«Внешний долг составил 3,66 миллиарда евро, или 74,96 процента ВВП, а внутренний долг — 417,36 миллиона евро, или 8,55 процента ВВП. На конец сентября депозиты составили 520,62 миллиона евро, в том числе 38,45 тысячи унций золота, стоимость которого составляет 57,95 миллиона евро или 10,67 процента ВВП», — говорится в отчете.