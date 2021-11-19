Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM В Ленинградской области, как и во всей стране, продолжает расти инфляция. За октябрь 2021 года, по сравнению с данными за первый месяц осени, она выросла на 1,03% и достигла 7,7% в годовом исчислении. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Ленинградской области.

Инфляция в Ленобласти за октябрь 2021 года. Cbr.ru

По оценке экспертов Центробанка, на росте инфляции сказалось сразу несколько факторов: снижение урожая овощей, рост затрат производителей и повышение спроса на некоторые товары и услуги, вызванное региональными факторами.

Так, из-за аномально жарких первых месяцев лета и очень холодных августа и сентября оказался низким урожай картофеля и капусты. Кроме того, производителям пришлось отапливать теплицы, чтобы вырастить огурцы и помидоры, что тоже сказалось на росте цен на овощи. Повышенный спрос на загородную недвижимость в Ленобласти, с наступлением холодов, отразился на спросе, и как следствие, росте цен на дрова.

«Вклад в ускорение инфляции в сфере услуг (до 4,1% после 4,0% в сентябре) внес рост цен на аренду одно‑ и двухкомнатных квартир. Это связано с притоком в Ленинградскую область иногороднего персонала для реализации крупного инвестиционного проекта», — пояснили в региональной пресс-службе ЦБ РФ .

При этом темпы прироста цен в регионе оставались ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и по России в целом (8,1%). Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4−7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4,0−4,5%.

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