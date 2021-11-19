Ташкент, , 17:06 — REGNUM Столица Узбекистана примет Параазиатские игры среди молодежи 2025 года, сообщил 19 ноября пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

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Асадов отметил, что президентом Узбекистана уделяется особое внимание развитию олимпийского и паралимпийского движения, в стране создается необходимая для этого инфраструктура.

Пресс-секретарь написал в своем телеграмм-канале, что «вблизи Ташкента строится Олимпийский городок, где в 2025 году пройдут IV молодежные Азиатские игры». «Поступила еще одна радостная весть: Ташкент примет у себя и Параазиатские игры среди молодежи 2025 года», — написал Асадов.

Он отметил, что на проведение этих соревнований претендовал ряд ведущих государств азиатского континента. «В итоге Паралимпийский комитет Азии поддержал заявку города Ташкента», — написал пресс-секретарь.

Он назвал примечательным, что Узбекистан станет первой страной, которая примет одновременно как Азиатские, так и Параазиатские молодежные игры.