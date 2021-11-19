Мурманск, 19 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Долги по ипотеке в Мурманской области с начала года выросли на 18,6% — до 150,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного ГУ ЦБ РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По данным ведомства, востребованность ипотечных кредитов в области выросла — за девять месяцев текущего года жители региона взяли 7,7 тысяч кредитов, что на 11% больше, чем годом ранее.

Средний срок взятой жителями Мурманской области ипотеки составил 19,5 лет, а её средний размер — 2,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя ставка по ипотеке в РФ будет снижаться.