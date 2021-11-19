Тбилиси, 19 ноября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал, чтобы к нему незамедлительно прибыли его защитник и украинский консул, сообщает 19 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Об этом в интервью грузинским СМИ сообщила один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе, которой грузинские власти не позволила сегодня встретиться с Саакашвили.

«Саакашвили попросил, чтобы Ника Гварамия [адвокат и глава оппозиционного телеканала] и консул Украины приехали сюда, чтобы решить этот вопрос [о переводе Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори] по договорённости с ним», — сказала Херхеулидзе.

По словам Херхеулидзе, Гварамия уже выехал к Саакашвили в тюрьму, о позиции же украинского консула её пока ничего не известно. И до тех пор, пока Саакашвили не обсудит с адвокатом и консулом все необходимые детали, о его согласии на перевод в Гори не может быть и речи, сообщила Херхеулидзе.

Херхеулидзе обвинила грузинские власти в обмане и фактическом насильственном похищении Саакашвили 8 ноября во время его перемещения из руставской в тбилисскую тюрьму. Она таже заявила о том, что о решении, принятом Саакашвили, сразу же станет известно всем его сторонникам.

Напомним, что сегодня, 19 ноября, министр юстиции Грузии объявил о намерении перевести Саакашвили в военный госпиталь министерства обороны, расположенный в городе Гори.