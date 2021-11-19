19 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 17:31 — REGNUM На армяно-азербайджанской границе снова начались бои. Министерство иностранных дел Армении обвиняет Азербайджан, что именно он нарушил режим прекращения огня и это привело к человеческим жертвам. Так, премьер Армении Никол Пашинян уверяет, что азербайджанские военнослужащие вторглись на армянскую территорию, нарушив государственную границу страны. 12 армянских военнослужащих попали в плен.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Минобороны Азербайджана обвинило в происходящем армянских военных, заявив, что они начали операцию по захвату высот на кельбаджарском и лачинском участках границы. Позиции азербайджанской армии, как утверждает Баку, подверглись интенсивному обстрелу из различных видов крупнокалиберного оружия и гранатометов, в результате двое военнослужащих получили ранения.

Территория Кельбаджара перешла под контроль Азербайджана после победы во Второй Карабахской войне в прошлом году.

Азербайджанские социальные сети разрываются от комментариев.

@BIM1967: «Наберитесь ума. Железный кулак на месте».

Ramiz Letifoğlu: «Благослови Господь наших военных. Да здравствует Азербайджанская армия».

Alex Nizovcev: «Война будет до тех пор, пока Пашинян не подпишет договор о делимитации и признании границ, плюс выполнит договор, они год как открывают коридор и совершают провокации… Путину не нравится Пашинян, Алиев угоден и считается с Путиным, поэтому и Пашиняна сливают все, ибо договор подписан, но не выполняют и ноют на Россию, кстати, одна из причин и может быть митинги против России в Армении».

Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Inga: «Армяне под влиянием иных сил провоцируют постоянно, а России, Азербайджану и Турции это уже поднадоело! Азербайджан как хозяин решает этот вопрос. К тому же армян предупреждали. Не пустые же слова Ильхама Алиева!»

Алекс продолжает:

Alex Nizovcev: «Азербайджан не вернул бы Карабах ещё лет 100, если бы не приход Пашиняна, Азербайджану прям повезло, что пришёл прозападный в Армении, а Кочарян и Саргсян — они близкие друзья Путина и Кремля в целом, их уважают».

Зульфия пишет под новостью в Фейсбуке:

Zülfiyya Mustafayeva: «А «миротворцы» оглохли, ослепли. И вообще зачем они нам. Они и есть разжигатели».

Анна Пешкова Эфендиева: «Сколько еще погибнет наше молодое поколение? Сколько мальчишек еще привезут матерям хоронить? будь проклята ВОЙНА!»

Бывший Председатель Верховного Меджлиса в Партии Народного Фронта Азербайджана Нуреддин Меммедли делится постом на своей странице в Фейсбуке:

Nureddin Memmedli: «Теперь выясняется, что капитулировал не Пашинян, а Ильхам Алиев. Если бы не это, Россия и Армения не смогли бы так безрассудно нарушить требования 3-хстороннего соглашения. Одним из факторов, усугубляющих проблему, является похвала Ильхамом Алиевым деятельности российских «миротворцев» в то время, когда Россия и ее покровители продолжают беспрерывные провокации Армении против Азербайджана. Оккупация Нагорного Карабаха российской армией представляет серьезную угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Если руководство Азербайджана не примет срочных мер, то наш народ должен будет пережить все вместе с большими потерями и трагедиями».

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Минобороны России

Мехман Керимов: «Меры азербайджанского «лидера» заключаются в уничтожении Азербайджана».

Хюссеин Хесенли из г. Ордубад пишет в ответ:

Hüseyn Həsənli: «Бей, вы знаете, что правительство Азербайджана заинтересовано в создании этой ситуации, и оно не примет никаких мер».

Известный Адвокат из г. Баку Аслан Исмаилов комментирует произошедшее 16 ноября:

Аслан Исмаилов: «Самая большая опасность происходящих процессов заключается в том, что в этих конфликтах и Запад, и Россия ведут борьбу за свои интересы. Эта борьба продолжается сегодня и в Грузии, Украине, Беларуси. Власти должны изо всех сил стараться, чтобы Западно-российское вооруженное противостояние вскоре не произошло на азербайджанских землях. Учитывая ход президента Ильхама Алиева до и после Отечественной войны, я верю, что мы справимся и с этой угрозой».

Емил Мустафаев: «Я думаю, что русские оказывают давление на армян, чтобы открыть коридор. Этот коридор очень нужен россиянам. Россияне преследуют свои интересы, а не нас».

Независимый азербайджанский обозреватель, журналист Гамид Гамидов опубликовал пост на своей странице в Фейсбук и в своем телеграм-канале:

Hamid Hamidov: «Семеро погибших и десять раненых. Таковы наши потери по итогам вчерашних боев на границе Азербайджана и Армении. Боев в не военное время, спустя год после войны. От этого втройне обиднее и больнее. Потому что понимаешь, что ребята стали жертвами провокаций, устроенных врагом по каким-то своим личным задумкам и в результате своих внутри‑ и внешнеполитических хитросплетений. И будь этот враг трижды проклят… Жизнь бумеранг, не устаю повторять… Помните об этом сами, и пусть это помнят те из армян, кто все еще живет на наших землях в Карабахе».

Солдаты азербайджанской армии Mod.gov.az

Али Хаджизаде Ближневосточный аналитик и основатель проекта «Большой Ближний Восток» пишет в своем телеграм-канале:

Ali Hajizade: «Ну что же, «немытая Россия», с которой армяне прощались на прошлой неделе, спасла «великую и древнею Армению» — но в целом Еревану был дан очередной четкий сигнал, как прежде уже не будет (да, скоро они это позабудут и опять будут «брать» Шушу, Гянджу и Баку, и тогда последует очередной урок). P.S. Если раньше массовая миграция охватывала в основном зону действия МС РФ, то сейчас этот процесс усилится и в Зангезуре.