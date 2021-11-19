Подгорица, 19 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Отчет центрального банка Черногории показывает, что общий доход от туризма за первые три квартала 2021 года составляет 700 миллионов евро, сообщил в Twitter министр экономического развития страны Яков Милатович.

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«Это еще одно точное подтверждение необычайного сезона, который восстановил нашу экономику, а также подтвердил наши прогнозы», — написал Милатович.

Напомним, что расчетные оптимистичные ожидания от сезона 2021 года планировались на уровне 600 млн евро.