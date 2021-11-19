Москва, , 16:57 — REGNUM В медикаментозную кому погрузили пострадавшую при пожаре в Москве певицу Марину Хлебникову. Как сообщают СМИ, в больничной палате она приходила в себя, но из-за шока у неё началась истерика.

В коме

Певица сильно пострадала: площадь ожогов составила 20−29% кожных покровов. При этом сильно обожжено лицо. Врачи проводят интенсивную терапию 56-летней пациентке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в квартире Хлебниковой в Москве произошёл днём. Есть версия, что он был вызван неосторожным обращением с огнём при курении.

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