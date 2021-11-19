Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Полицейские Петербурга разыскивают молодых людей, которые оголили половые органы на фоне Спаса на крови, сделали фотографию и выложили её в одной из социальных сетей. Об этом 19 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Храм Спаса на крови Дарья Драй © ИА REGNUM

На провокационную фотосессию полицейские наткнулись во время мониторинга соцсетей. Однако как только о фотографии стало известно широкой публике, ее авторы поспешили удалить не только снимок, но и свои аккаунты.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников фотосессии с целью их привлечения к ответственности в соответствии с законодательством», — уточнили в Главке МВД.

Напомним, это не первый подобный случай за который «блогерам» приходится нести ответственность. В Петербурге расследуется уголовное дело в отношении 30-летней Ирины Волковой, которая провела фотосессию с частичным обнажением на фоне Исаакиевского собора. Следственный комитет возбудил в отношении Волковой уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Читайте ранее в этом сюжете: Снявшуюся полуголой у Исаакиевского собора женщину освободили в зале суда