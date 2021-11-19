Подгорица, 19 ноября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Черногории после завершения юридических процедур, государство сформирует специальную компанию «Леса Черногории», заявил исполняющий обязанности главы лесного упраения Срджан Пейович, сообщает RTCG.

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«Хочу сообщить вам, что вскоре, после процедур, предусмотренных законом, государство сформирует специальную компанию, и я очень рад, что лично премьер-министр в соответствии со своими обязанностями имеет большую мотивацию для создания системы основе полной законности, справедливости и ответственности в лесном секторе», — заявил Пейович.

«Концессионная модель лесопользования, которая существует в Черногории в течение многих лет и которая не признается профессионалами в Европе, нанесла огромный ущерб бюджету и лесам. Такая система под патронатом бывшего правительства и бывшего руководителя лесного управления, компании, крупные концессионеры имеют привилегированный статус в лесном секторе «, — сказал Пейович.

Частные лица с помощью лидеров лесного сектора уничтожили леса и экономику, уверен чиновник.