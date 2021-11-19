Белгород, 19 ноября 2021, 16:57 — REGNUM Стать пилотным регионом по онлайн-продаже рецептурных лекарств планирует Белгородская область, заявил 19 ноября губернатор Вячеслав Гладков. Вся необходимая инфраструктура для этого будет готова в 2022 году, сообщает пресс-служба областного правительства.
Регион выбран в качестве одного из пилотных субъектов России. Система онлайн-продажи препаратов избавит льготные категории граждан от регулярных походов в медучреждения за продлением рецептов.
В Белгородской области электронные рецепты выписывают пациентам по умолчанию с 1 июня 2020. Бумажный дубликат назначений выдают по просьбе пациента.