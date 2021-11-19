Белгород, 19 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Стать пилотным регионом по онлайн-продаже рецептурных лекарств планирует Белгородская область, заявил 19 ноября губернатор Вячеслав Гладков. Вся необходимая инфраструктура для этого будет готова в 2022 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рецепт

Регион выбран в качестве одного из пилотных субъектов России. Система онлайн-продажи препаратов избавит льготные категории граждан от регулярных походов в медучреждения за продлением рецептов.

«Такие люди имеют ограниченные возможности, и заставлять их регулярно куда-то ходить — неправильно. Мы хотим, чтобы наши льготники не только получали рецепты дистанционно, но и чтобы они уже спустя сутки получали на дом необходимые препараты. В Белгородской области впервые заложено 100% обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами. Кроме того, мы уже активно внедряем систему дистанционного закрытия больничных листов. В тестовом режиме «обкатывали» её с начала ноября. Эти меры помогут эффективно разводить потоки людей», — отметил Вячеслав Гладков.

В Белгородской области электронные рецепты выписывают пациентам по умолчанию с 1 июня 2020. Бумажный дубликат назначений выдают по просьбе пациента.