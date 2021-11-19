Киев, , 16:52 — REGNUM Подразделения национальной гвардии Украины начали военные учения возле одного из погранпунктов на границе с Белоруссией, сообщает 19 ноября украинский телеканал «Дом».

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.ua

Учения нацгвардии проходят в Черниговской области в пункте пропуска «Новые Яриловичи», расположенном в 800 метрах от границы с Белоруссией.

Ранее такие мероприятия анонсировал глава МВД Украины Денис Монастырский.

«Сегодня 19 ноября, Украина проводит военные учения на пункте пропуска «Новые Яриловичи» вблизи границы с Белоруссией. В учениях принимают участие нацгвардейцы, которые прибыли на подмогу пограничникам. Сегодня отряды прошли ежедневные тренировки и были отработаны маневры», — сообщает корреспондент телеканала.

Численность группировки нацгвардии, задействованной в этих тренировках, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев заявил о намерении сосредоточить у границы с белоруссией порядка 8,5 тыс. силовиков в случае повторения ситуации с мигрантами, пытавшимися прорваться в Польшу.

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