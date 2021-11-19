Кабул, , 16:51 — REGNUM Надир Алами, психотерапевт и невролог из Балха, убит прошлой ночью похитителями. Гаусуддин Анвари, главврач больницы Мазари-Шарифа, подтвердил это в интервью газете «8 SOBH».

Алами был похищен недалеко от своего дома, расположенного в районе Навабад, в Девятом округе города Мазари-Шариф (Афганистан). Источники сообщили, что он был похищен семью мужчинами.

Похитители установили белый флаг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своем автомобиле и попросили Надира Алами поехать с ними якобы для лечения начальника округа.

Алеми проработал 40 лет в области лечения неврологических заболеваний и был основателем первой частной психоневрологической клиники на севере страны.