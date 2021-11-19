Кострома, , 17:29 — REGNUM Костромичи не увидели окончательную концепцию благоустройства набережной левого берега Волги, несмотря на то, что с момента заключения контакта на разработку проекта прошло 9 месяцев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Набережная в Костроме © Наталья Диева

Напомним, проектировкой по заказу городской администрации занимается компания ООО «Эстакада» из города Санкт-Петербурга. Планируется, что после преображения набережная станет длиннее в три раза — привести в порядок хотят большую по протяженности территорию — от реки Чёрной по улице 1 Мая до моста через реку Кострому. Благоустройство будет проходить поэтапно, в течение нескольких лет.

Перед началом проектирования мэрия собирала предложения от горожан, затем — 18 июня 2021 года подрядчик презентовал первый вариант видения городского пространства общественникам, чиновникам и СМИ. Позже — 11 августа состоялась встреча с парламентариями, по итогам который депутат Госдумы от Костромской области Алексей Ситников потребовал серьёзно переработать эскизы. «Эстакада» должна была представить доработанную концепцию к 5 сентября текущего года (по условиям контракта это должно было случиться раньше — в июне), однако этого до сих пор не произошло.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении строительства и капитального ремонта городской администрации, этап общественных обсуждений по набережной завершён. Подрядчика намерены оштрафовать за то, что он не успевает предоставить администрации проектно-сметную документацию по благоустройству первой и второй очереди, прошедшуюгосэкспертизу.

«Да, действительно проектной организацией до настоящего времени не представлена окончательная концепция благоустройства с учетом замечаний, которые поступили от общественности, а также с учетом мнения специалистов администрации. Отмечу, что этап общественных обсуждений уже завершён — мы опрашивали людей перед первой презентаций концепции, в Красных рядах работал центр приёма предложений, замечания собирались в течение двух недель после показа набросков. Все, кто успел, своё мнение высказали. Продолжаться до бесконечности это не может, иначе мы просто сорвём сроки по нацпроекту. До 20 декабря текущего года подрядчик должен выдать нам готовые согласованные документы на благоустройство первой и второй очереди, однако это вряд ли произойдёт. Он только зашёл на госэкспертизу , а она длится в среднем 2 месяца. Из-за этого мы будем вынуждены заключать контракт на выполнение первого этапа непосредственного благоустройства с условием того, что документация может измениться» , — сказал заместитель начальника управления строительства Роман Мазур.

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