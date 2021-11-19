Кострома, 19 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Костромичи не увидели окончательную концепцию благоустройства набережной левого берега Волги, несмотря на то, что с момента заключения контакта на разработку проекта прошло 9 месяцев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Набережная в Костроме

Напомним, проектировкой по заказу городской администрации занимается компания ООО «Эстакада» из города Санкт-Петербурга. Планируется, что после преображения набережная станет длиннее в три раза — привести в порядок хотят большую по протяженности территорию — от реки Чёрной по улице 1 Мая до моста через реку Кострому. Благоустройство будет проходить поэтапно, в течение нескольких лет.

Перед началом проектирования мэриясобирала предложения от горожан, затем — 18 июня 2021 года подрядчикпрезентовал первый вариант видения городского пространства общественникам, чиновникам и СМИ. Позже — 11 августа состоялась встреча с парламентариями, по итогам который депутат Госдумы от Костромской области Алексей Ситников потребовал серьёзно переработать эскизы. «Эстакада» должна была представить доработанную концепцию к 5 сентября текущего года (по условиям контракта это должно было случиться раньше — в июне), однако этого до сих пор не произошло.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении строительства и капитального ремонта городской администрации, этап общественных обсуждений по набережной завершён. Подрядчика намерены оштрафовать за то, что он не успевает предоставить администрации проектно-сметную документацию по благоустройству первой и второй очереди, прошедшуюгосэкспертизу.