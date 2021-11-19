Таллин, , 16:47 — REGNUM Страшилки о наступлении «темной эпохи» для потребителей электроэнергии в Евросоюзе сильно преувеличены, все проблемы в этой сферы связаны исключительно с непрофессионализмом местных политических властей. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Энергетика Администрация Липецкой области

«Давайте говорить откровенно: никакого энергетического кризиса в Европе нет. Имеется лишь полная неспособность европейских властей грамотно повлиять на ситуацию, а также желание спекулянтов заработать на страхе», — считает он.

По его мнению, всю проблему можно решить за пару недель, однако со стороны властей ЕС нет даже попыток наладить нормальное функционирование системы: «Электричество дорогое потому, что под лозунгом борьбы за экологию Евросоюз до небес задрал пошлины на выброс углекислого газа СО2. А поскольку ветрогенераторы и гидроэлектростанции не способны обеспечить потребности рынка, мы имеем дефицит и, как следствие, неконтролируемый рост цен».

Чаплыгин предлагает решить проблему простым способом: «Плату за выбросы СО2 нужно отменить, хотя бы временно. Это позволит получать дешевую электроэнергию традиционным путем: где-то из угля, а в Эстонии из горючего сланца. «Зеленый поворот» подождёт, пока мы не научимся получать чистую и дешевую электроэнергию, а потребители будут спасены».

По его словам, граждане Эстонии и других европейских государств продолжают со страхом ждать наступления зимы. А европейские и местные власти продолжают бессмысленную борьбу за экологию и энергетическую независимость от России, игнорируя реальность и интересы своих народов, категоричен в своей оценке эстонский публицист.