Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Ряд американских СМИ сообщает о романе модели Ким Кардашьян и комика Пита Дэвидсона. Пользователи Сети 19 ноября активно обсуждают эту новость.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

Многие владельцы аккаунтов в Twitter не верят в отношения между Кардашьян и Дэвидсоном. По их мнению, таким образом семья Кардашьян пытается отвлечь внимание общественности от трагедии, связанной с рэпером Трэвисом Скоттом.

«О том, что Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян вместе объявили сразу после того, как стало известно о судебном иске против Трэвиса Скотта? Дьявол много работает, но Крис Дженнер работает ещё больше» — пишет Thicki Minaj.

«Теория заговора: отношения Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона — это план семьи, чтобы отвлечь нас от того, что сделал Трэвис Скотт», — прокомментировала Tercia da Silva.

«Ким Кардашьян встречается с Питом Дэвидсоном — выглядит как способ отвлечь внимание от Трэвиса Скотта», — считает пользователь ash | ia era.

«Я не удивлюсь, если свидания Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона — это способ отвлечь людей, чтобы дать Крис время подумать, что делать с Трэвисом Скоттом», — поделилась angie.

Ранее на концерте Astroworld Трэвиса Скотта из-за давки пострадали около 300 человек, десять человек скончались. Против рэпера и компаний-организаторов подали коллективный иск на $2 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что Трэвис Скотт состоит в отношениях сестрой Ким Кардашьян. При этом Крис Дженнер является не только матерью, но менеджером членов семьи Кардашьян-Дженнер.

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