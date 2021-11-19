Рязань, , 16:42 — REGNUM Облачную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега прогнозируют синоптики 20 ноября в Рязани. Коммунальная техника и сотрудники службы благоустройства города выйдут на ночное дежурство, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе мэрии.

Очистка улиц от снега Https://admrzn.ru/

В областном центре ожидают снегопад, гололедицу, ветер с порывами до 15−20 м/с. Возможно налипание мокрого снега. В ночную смену на дежурство заступят 20 водителей коммунальной техники, которые на комбинированных дорожных машинах и пескоразбрасывателях в случае заморозков выйдут на обработку дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на очистку улиц зимой в Рязани задействуют около 100 единиц различной техники.

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