Киев, , 16:38 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за выступления болгарского президента Румена Радева, заявившего в ходе предвыборных дебатов в Софии о том, что Крым в настоящее время является территорией России. Об этом 19 ноября сообщило БТВ.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, представители украинского внешнеполитического ведомства потребовали от Коджабашева разъяснений по поводу позиции Радева.

«Слова действующего главы болгарского государства расходятся с политикой Софии, направленной на поддержание территориальной целостности нашей страны», — говорится в заявлении МИД Украины. Предполагается, что болгарский посол передаст действующему лидеру Болгарии протест Киева.

Читайте также: Глава Болгарии напомнил, что страну от нацизма освободили русские

Напомним, в ходе телевизионных дебатов со своим конкурентом на предстоящем втором туре выборов президента Болгарии Радев констатировал, что «международные санкции против РФ не работают, и Крым остается российской территорией».

Его соперник, профессор Софийского университета Анастас Герджиков, заявил о необходимости продолжения болгарско-российского сотрудничества, но сказал, что полуостров является украинским.

Второй тур президентских выборов в Болгарии состоится 21 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Посла Болгарии вызвали в МИД Украины из-за слов Радева о Крыме