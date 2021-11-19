Киев, 19 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за выступления болгарского президента Румена Радева, заявившего в ходе предвыборных дебатов в Софии о том, что Крым в настоящее время является территорией России. Об этом 19 ноября сообщило БТВ.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Согласно официальной информации, представители украинского внешнеполитического ведомства потребовали от Коджабашева разъяснений по поводу позиции Радева.

«Слова действующего главы болгарского государства расходятся с политикой Софии, направленной на поддержание территориальной целостности нашей страны», — говорится в заявлении МИД Украины. Предполагается, что болгарский посол передаст действующему лидеру Болгарии протест Киева.

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Напомним, в ходе телевизионных дебатов со своим конкурентом на предстоящем втором туре выборов президента Болгарии Радев констатировал, что «международные санкции против РФ не работают, и Крым остается российской территорией».

Его соперник, профессор Софийского университета Анастас Герджиков, заявил о необходимости продолжения болгарско-российского сотрудничества, но сказал, что полуостров является украинским.

Второй тур президентских выборов в Болгарии состоится 21 ноября.