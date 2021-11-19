Брюссель, , 16:34 — REGNUM В 2022 году правоохранители Евросоюза реализуют три десятка планов, направленных на ликвидацию схем нелегальной миграции. В их реализации будут участвовать пограничные ведомства, МВД и другие национальные правоохранительные органы, а также международные — «Европол» и «Фронтекс».

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Обзор планов европейских правоохранителей по документу ЕС опубликовал журнал EUobserver. Согласно публикации, запланировано проведение более 1,4 тыс арестов организаторов незаконной миграции в ЕС и лиц, косвенно этому содействующих.

Тем временем в Белоруссии возбуждено два уголовных дела в отношении защитников границ Евросоюза от нелегальных мигрантов, штурмовавших границы стран-членов союза с белорусской территории. Генпрокуратура и следственный комитет Белоруссии особое внимание уделили польским пограничникам, полицейским и высшему руководству Польши, отбивавшим атаки нелегалов при попытках штурма польской границы в районе погранперехода «Кузница». Минобороны Польши обвинило военнослужащих Белоруссии в содействии нападениям на польскую границу и пограничников.

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По мнению Еврокомиссии, Александр Лукашенко несёт персональную ответственность за эскалацию миграционного кризиса на белорусско-польской границе в октябре-ноябре 20 121 года. Официальные лица Евросоюза неоднократно обвиняли «режим Лукашенко» в «гибридной агрессии» против ЕС и использования при этом обманутых нелегальных мигрантов как «инструмента» при решении политических целей.

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