Гори, Грузия, 19 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Министр юстиции Грузии Рати Брегвадзе заявил о возможном переводе находящегося в тбилисской тюрьме Михаила Саакашвили в военный госпиталь, сообщает 18 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом Брегадзе сообщил на специальном брифинге, состоявшемся в министерстве юстиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Министр обвинил Саакашвили в том, что он до сих пор не выполнил рекомендации Европейского суда по правам человека о прекращении голодовки и тем самым поставил под угрозу как свое собственное здоровье, так и здоровье других людей. Брегадзе также обвинил грузинских оппозиционеров в использовании голодовки бывшего президента в своих политических интересах.

«…деструктивные оппоненты вместо того, чтобы предпринять гуманный шаг и призвать его прекратить голодовку, на протяжении всего этого периода использовали состояние его здоровья в своих собственных узких политических интересах, которые не имеют ничего общего с человеческой поддержкой», — сказал Брегадзе.

Министр сообщил, что в «интересах жизни и здоровья» Саакашвили грузинские власти предлагают его перевести в военный госпиталь министерства обороны Грузии, расположенный в городе Гори. После курса лечения Саакашвили вновь будет помещён в тюрьму № 12 города Рустави, где он и находился ранее.

Брегадзе сказал, что в случае согласия Саакашвили на перевод в горийский госпиталь, будут предприняты все меры для обеспечения его полной безопасности.

Напомним, что 1 ноября защитник Саакашвили Ника Гварамия высказал своё категорическое несогласие с возможным переводом Саакашвили в горийский военный госпиталь, так как его там может похитить «осетинский спецназ».