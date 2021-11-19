19 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Александр Савельев, , 18:16 — REGNUM Конфронтация между Китаем и США, в том числе по вопросу Тайваня, вряд ли приведет к открытому военному конфликту. Обе ядерные державы отлично осознают возможные последствия.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Скорее всего, дальнейшее противостояние будет развиваться по двум линиям. Де-факто независимый Тайвань будет осуществлять политический дрейф в сторону США, такие настроения сильны в тайваньском обществе, значительная часть которого опасается и за свой уровень жизни, который существенно выше, чем на материке, и за потерю определенных привилегий, связанных с принадлежностью к западному миру. Недавние волнения в Гонконге только укрепили эти настроения. Тезис, выдвинутый еще Дэн Сяопином «Одна страна — две системы», явно не выдержал испытания временем — он был эффективен для начала объединения, но не обеспечивает длительное сохранение государственного единства. В 2016 г. в Тайване к власти пришла Демократическая прогрессивная партии, настроенная на дальнейшее разделение с КНР.

Несмотря на политический дрейф в сторону Запада, Тайбэй все более зависит от КНР экономически. Почти половина тайваньского экспорта приходится на материковый Китай, со временем этот показатель будет только возрастать, растут инвестиции и число занятых в совместных проектах.

В этой патовой ситуации неизбежны не только взаимные обвинения, носящие скорее предупредительный характер и направленные больше на внутреннюю аудиторию, но и меры военного характера.

Президентский дворец. Тайбэй © CEphoto, Uwe Aranas

Главный союзник Тайбэя — США демонстрирует свой военно-морской флаг в Тайваньском проливе, КНР направляет к берегам острова свою боевую авиацию. Растут риски случайного столкновения с непредсказуемыми последствиями. С учетом того, что ставка в этом противостоянии чрезвычайно высока, даже экзистенциальна — мировое лидерство, — ожидать снижения напряженности не приходится.

Профессор СПбГу В. Н. Колотов считает:

«Еще со времен Второй мировой войны с незначительными изменениями в регионе сохранился по терминологии З. Бжезинского «Восточный стратегический фронт», который развился в полноценный восточно-азиатский сегмент евразийской системы дуг нестабильности. Он соединяет в единую систему проекции силы потенциальные региональные конфликты Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии от Мьянмы до Южно-Китайского моря и далее идет на Север через Тайваньский пролив, спорные территории между Японией с КНР и обеими Кореями, Корейский полуостров и выходит к российским Курильским островам. Контрольным «пакетом акций», отделяющим потенциальные конфликты от реальных военных, обладает Вашингтон. В случае активизации сценария управляемой региональной дестабилизации весь макрорегион имеет вполне реальные перспективы погрузится в пучину «войны без правил всех против всех».

В случае обострения ситуации в Тайваньском проливе неизбежен раскол между странами АСЕАН, поскольку каждая столица будет действовать исходя из своих национальных интересов. Некоторым странам ЮВА, которые не омываются ЮКМ (например, Камбодже), не нужны проблемы с Пекином, а во Вьетнаме и других прибрежных странах не смирились с фактическим запретом лова рыбы и доступа к месторождениям на континентальном шельфе, а также на строительство искусственных островов в спорной акватории. Ряд прибрежных стран утратили территории и акватории в ЮКМ. Ответить в формате «один на один» они Пекину не могут, соответственно, при удобном случае вполне могут поддержать тех, кто выступит против Пекина. Таким образом, в прибрежных странах АСЕАН обиды постепенно оформляются в планы мести Пекину руками американцев, которые, в свою очередь, собираются поставить Пекин «на место» руками обиженных регионалов».

Корабль ВМФ США

Россия признает Тайвань частью КНР, эта позиция РФ зафиксирована в российско-китайском договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В то же время между островом и Россией существуют определенные неофициальные отношения. Товарооборот составляет около 5 млрд долл. в год, при этом официально проводится как часть товарооборота с КНР. Есть и гуманитарные связи, в том числе по студенческому обмену.

С учетом сложившегося стратегического российско-китайского сотрудничества и обострения российско-американских и китайско-американских отношений, нет сомнений, что Россия останется верна своей позиции в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Тайваня. В то же время прямое участие нашей страны в маловероятном военном конфликте станет возможным только в случае его разрастания до региональных и мировых масштабов.