Казань, , 16:46 — REGNUM В Татарии с сентября выявлено 13 случаев заболевания гриппом. Об этом 19 ноября сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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По словам спикера, вирусы гриппа A (H3N2) выявлены у двоих жителей республики. Всего с сентября зарегистрировано 13 случаев гриппа, три из которых — это нетипируемый грипп.

В пятницу, 19 ноября в республику поступила очередная партия вакцины против гриппа «Ультрикс квадри». В ближайшие два дня более 320 тыс. доз препарата доставят в медицинские учреждения, добавила Авдонина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, число обнаруженных на территории России штаммов гриппа увеличилось с 70 до 200. В 2020 году в РФ «гриппа не было», поскольку от этого заболевания привилось около 60% жителей страны. В 2021 году в РФ наиболее активен вирус гриппа H3N2, который появился «необыкновенно рано» — с конца августа.

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