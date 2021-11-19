Воронеж, , 16:30 — REGNUM Первая линия для движения метробусов в Воронежской области может появиться к 2025 году. Её протяжённость составит около 22 километров, линия, как предполагается, соединит район Воронежского государственного университета в центре города и аэропорт «Воронеж», который находится уже за пределами городской черты.

Воронежский аэропорт Voz.aero

Данная линия, по данным разработчиков, станет частью транспортного проекта городской агломерации Воронежа.

«Мы предлагаем в первую очередь построить линию №1 — от Воронежского госуниверситета до аэропорта, она почти 22 км, это составная часть большого транспортного проекта. Сроком [окончания строительства] этой линии мы определяем 2025 год», — сообщил ТАСС заместитель начальника отдела методобеспечения транспортного планирования ФАУ «РосдорНИИ» Иван Козельский.

«В агломерации Воронежа это направление (от ВГУ до аэропорта) считается самым пассажиронапряженным, так есть сейчас, так будет и потом, так как в этом направлении идет интенсивная жилая застройка. Таким образом, затраты в развитие этого направления наиболее оправданы», — добавил он.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей — для реализации проекта понадобится перестройка дорожной сети, электрификация участка. Варианты создания первой линии метробусов Росдор НИИ планирует представить правительству Воронежской области в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Воронеже представили проект городского метро, стоимость первой очереди его оценили в миллиард евро. В конце декабря того же года теперь уже бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подтвердил журналистам, что планы по созданию метро в Воронеже «не фантазия, а может стать реальностью». Однако его преемник губернатор Александр Гусев в 2019 году заявил, что метро в Воронеже не будет, однако рассматривается вопрос запуска легкорельсового транспорта. В 2021 году Гусев заявил о планах запуска в Воронеже метробуса.