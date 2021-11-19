Минск, , 16:29 — REGNUM Александр Лукашенко 19 ноября «дал интервью крупному западному СМИ». Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство «БелТА» со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого», через который распространяет информацию пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«На фотографии, распространенной ресурсом, запечатлен момент подготовки к интервью. В кадре Александр Лукашенко в кресле рядом с президентским штандартом. Напротив - собеседник. Однако, исходя из ракурса, на фотографии сложно понять, кто это и какое именно СМИ он представляет», - сказано в сообщении белорусского государственного информагентства, специализирующегося на распространении официоза (в том числе дезинформации).

Белорусские пользователи социальных сетей не пожалели сатиры, комментируя сообщение белорусского государственного информагентства. Наиболее едкие комментарии скрывались ограничением «для друзей».

Накануне подобную интригу пыталась реализовать PR-группа украинского президента Владимира Зеленского. Известный украинский видеоблогер Анатолий Шарий высмеял этот «рояль в кустах».