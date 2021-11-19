Москва, , 16:28 — REGNUM Широкий круг вопросов, в том числе развитие межпарламентского взаимодействия и сотрудничество в гуманитарной и социальной сферах обсудили в ходе встречи спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель сената Египта Абдельвахаб Абдерразек.

Россия и Египет Минобороны России

«Мы должны сделать все для того, чтобы между нашими парламентами росло взаимопонимание в интересах граждан наших стран. Необходимо, чтобы межпарламентский формат стал более эффективным. А для этого требуются новые формы сотрудничества», — цитирует Володина сайт Госдумы.

В связи с пандемией в 2021 году не состоялся Международный форум «Развитие парламентаризма», отметил Володин и выразил надежду, что удастся возобновить этот формат взаимодействия в 2022 году.

Кроме того, во время беседы речь шла и об экономических и гуманитарных связях между странами.

«Растет товарооборот. За восемь месяцев текущего года он стал больше на 34,5%», — сообщил Володин.

Он также обратил внимание на то, что Египет входит в десятку стран, из которых больше всего молодежи приезжает в РФ для получения образования.

Со своей стороны, Абдельвахаб Абдерразек отметил, что активизация взаимодействия между парламентами наших стран может обеспечить возможности реализации всех проектов сотрудничества РФ и Египта.

«Реализуется много экономических проектов, которые важны для наших стран. И нам очень приятно, что Россия принимает участие в их реализации», — подчеркнул он.

В ходе встречи председатель сената Египта пригласил спикера Госдумы посетить Каир, Володин принял приглашение.

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