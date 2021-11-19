Ульяновск, 19 ноября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Ульяновская область заключила соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Ульяновская область заключила соглашение о развитии туризма

Соглашение предполагает долгосрочное взаимодействие по развитию туризма, инфраструктуры и индустрии гостеприимства. Документ скрепили подписями губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава корпорации Сергей Суханов.

Глава региона отметил, что в рамках совместной работы власти рассчитывают «вывести внутренний туризм на качественно новый уровень», создать условия для формирования и продвижения туристических продуктов, нарастить турпоток.

«Также мы нацелены на привлечение инвестиций и создание рекреационных территорий, а значит, новых рабочих мест. Соглашение будет способствовать, в том числе, доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления жителей», — сообщил Алексей Русских.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который принял участие в церемонии подписания соглашения, отметил, что в 27 регионах готовятся к реализации 50 инфраструктурных проектов в сфере туризма, что позволит нарастить туристический поток ещё на 9,4 млн человек и создать дополнительно 20 тыс. новых рабочих мест.

По словам Чернышенко, совместная работа направлена на создание доступных и качественных туристических услуг для жителей страны и может дать большой потенциал роста для регионального бизнеса.

В частности, в Ульяновской области запустят туристско-рекреационные кластеры «Ивановский залив», геопарк «Ундория», начнётся строительство благоустроенной набережной в Ульновске.

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В инвестиционной программе корпорации «Туризм.РФ» предусмотрена государственная поддержка частных инвесторов, возможности софинансирования проектов. Из 385 предложений отобрано 50, большинство из которых получили положительные заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область подготовила документы для подачи заявки о включении палеонтологического парка «Ундория» в сеть геопарков ЮНЕСКО. Вынесение решения ожидается в сентябре 2022 года.