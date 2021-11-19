Подпорожье, Ленинградская область, 19 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Троих из четверых рабочих, оказавшихся в ледяной воде реки Свирь у дамбы Верхне-Свирской ГЭС, удалось спасти. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

47.mchs.gov.ru Одного рабочего не удалось спасти

Несчастный случай произошел днем 19 ноября в Подпорожском районе. В 14:50 мск в дежурную часть МЧС поступило сообщение о происшествии на воде в Подпорожье — у дамбы Верхне-Свирской ГЭС затонула лодка с людьми на борту.

Как выяснилось, четверо рабочих подрядной организации проводили работы на дамбе. В какой-то момент лодка набрала воду и затонула. В результате один рабочий погиб, трое его коллег были спасены.

«На месте происшествия работала дежурная смена 139 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Спасателями была произведена работа по транспортировке пострадавших до кареты скорой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.