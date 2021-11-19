Минск, 19 ноября 2021, 16:21 — REGNUM О приостановке с 21 ноября польскими властями грузового сообщения с Белоруссией в железнодорожном пропускном пункте «Кузница» на фоне миграционного кризиса сообщает 19 ноября белорусский Госпогранкомитет.
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Белорусское ведомство распространило информацию о том, что получило официальное уведомление из Польши.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 ноября, правительство Польши заявило, что с 21 ноября закроет пункт в «Кузнице» из опасения, что на железной дороге возникнут эксцессы из-за мигрантов.
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