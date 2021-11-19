Москва, , 16:17 — REGNUM Повышение размера МРОТ и прожиточного минимума приведет к заметному росту социальных выплат и пособий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

Анна Кузнецова Deti.gov.ru

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«От величины прожиточного минимума зависит размер части социальных выплат, его повышение на 8,6% приведет к заметному росту пособий для миллионов людей. С этим показателем напрямую связано и право семей с детьми на получение отдельных выплат», — сказал Кузнецова.

Комитет Госдумы при обсуждении проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы ко второму чтению рекомендовал принять поправку о повышении МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц, а также поправку о повышении прожиточного минимума в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей.

Пакет изменений внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

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