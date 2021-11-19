Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Предложение по поддержке легальных руферов содержится в законопроекте по развитию активного туризма, который инициировали к рассмотрению в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба городского парламента.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». режАксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова.2016. Россия На крыше

Комитет Заксобрания по законодательству предложил рассмотреть законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге». Он предусматривает государственную поддержку компаниям и организациям, которые осуществляют свою деятельность в туристической сфере, в том числе организаторов легальных экскурсий по петербургским крышам.

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Напомним, что проблема нелегальных руферов и их прогулок по крышам является весьма актуальной проблемой для Петербурга. В центре города можно встретить большое количество людей, предлагающих такие экскурсии. Однако участие в них влечет за собой опасность и иногда приводит к летальному исходу. Сайты с предложениями услуг руферов неоднократно блокировались по решению судов.