Салехард, 19 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Предоставление в Ямало-Ненецком автономном округе стоматологических услуг населению, за исключением имплантологии, ортопедической помощи, ортодонтической помощи взрослым, ортодонтической помощи детям с использованием брекет-систем, реставрации зубов в косметических целях, а также проведение консультаций, рентгенографических и лабораторных исследований, осуществляется за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Об этом ИА REGNUM сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова в ответ на запрос информационного агентства о состоянии региональной стоматологии.

rgerber На приеме у стоматолога

Она проинформировала, что средняя стоимость платной установки пломбы в государственных медицинских организациях автономного округа составляет 1 313 рублей, изготовление имплантата зуба — 2 367 рублей, установка имплантата зуба — 17 073 рубля.

Стоимость услуги в государственных медицинских организациях автономного округа может быть разной. Она зависит от размера заработной платы конкретного персонала, участвующего в оказании услуги, стоимости коммунальных услуг конкретного учреждения, стоимости медикаментов и расходных материалов, необходимых для её оказания, уточнила первый заместитель директора департамента.