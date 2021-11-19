Тула, , 16:11 — REGNUM Метеопредупреждение из-за снегопада и сильного ветра объявлено в Тульской области на 19−20 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Снегопад Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«С 21:00 19 ноября до 21:00 20 ноября 2021 года на территории Тульской области ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в отдельных районах гололед», — уточнили в МЧС.

Также в регионе прогнозируется сильный западный ветер порывами 12−17 м/с, днем 20 ноября — порывы до 15−20 м/с.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры осторожности — не парковать автомобили рядом с деревьями, на улице избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, при гололедице водителям необходимо соблюдать скоростной режим.