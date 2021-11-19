Выборг, Ленинградская область, , 16:14 — REGNUM Поисковые отряды всероссийской акции «Вахта Памяти» подняли за 2021 год останки более 2,5 тыс. солдат и офицеров Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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С приходом холодов поисковая деятельность в регионе приостановилась. Однако в конце апреля 2022 года участники акции вернутся к раскопкам, чтобы продолжить свою работу. По примерным подсчетам, до сих пор остаются не найденными около 400 тыс. павших бойцов.

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«Ленинградская область оказывает серьёзную поддержку деятельности поисковых отрядов. И поисковики знают, что на нас можно положиться, и мы окажем поддержку — правовую, общественную, социальную или материальную», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, в Ленобласти создана программа в Фонде пространственных данных Ленинградской области, где учтены целый слой воинских захоронений, который постоянно обновляется. Кроме того, региональные власти направили в Министерство обороны РФ перечень территорий в Ленинградской области, где проходили бои в период 1941—1944 годов

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