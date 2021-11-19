Скопье, , 16:10 — REGNUM Нет доказательств того, что ребёнок в возрасте одного года погиб на границе с Белоруссией, сообщил 19 ноября журналистам польский президент Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда Nato.int

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Комментируя сообщения в СМИ о гибели младенца из семьи мигрантов на границе Польши и Белоруссии, появившиеся накануне, 18 ноября, Дуда сказал:

«Если говорить о ситуации предполагаемой смерти ребёнка, по моей информации, нет никаких доказательств, что какая-то смерть была».

Он обратил внимание на то, что все сведения почерпнуты из массмедиа, которые, в свою очередь, получили их от женщины-беженки, рассказавшей о гибели ребёнка, но ничем не доказавшей это.

Дуда призвал не делать преждевременных выводов и дождаться подтверждения этой информации.

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