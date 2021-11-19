Салехард, , 16:07 — REGNUM В законе «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе» закреплена социальная поддержка отдельных категорий граждан в области зубопротезирования. Об этом ИА REGNUM сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова в ответ на запрос информационного агентства.

Инструменты стоматолога Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Она проинформировала, что бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и бюгельных протезов, предоставляется детям до 18 лет, лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и иным лицам, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности на территории автономного округа, реабилитированным лицам, признанным инвалидами или являющимся пенсионерами, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе, неработающим пенсионерам по достижении возраста для женщин 50 лет, для мужчин — 55 лет, неработающим гражданам по достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин — при наличии стажа работы на территории автономного округа 15 календарных лет, ветеранам боевых действий, являющимся малоимущими и имеющим стаж работы на территории автономного округа не менее 15 календарных лет.

Право на получение льготной зубопротезной помощи предоставляется взрослым один раз в два года, детям — один раз в год, уточнила первый заместитель главы департамента.