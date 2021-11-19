Брянск, , 16:13 — REGNUM В незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств подозревается 47-летний житель Брянска. Из его квартиры сотрудники уголовного розыска изъяли целый арсенал боеприпасов, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Незаконное оружие Цитата из видео https://32.мвд.рф/

Хозяин жилья уже имеет судимость за незаконное хранение, переделку и изготовление оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По его словам, часть своего арсенала он собрал, участвуя в раскопках на местах боевых действий времён Великой Отечественной войны. В квартире мужчины полицейские изъяли предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, а также различные химические вещества.

Подозреваемому предъявлено обвинение по пяти статьям, в том числе, приготовление к преступлению и незаконное изготовление оружия и взрывчатых веществ. Мужчина находится под стражей.