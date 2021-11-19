Джакарта, 19 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что государство внесет вопрос о сокращении выбросов углекислого газа на рассмотрение стран G20, сообщает Antara.

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«Мы будем использовать эту платформу, чтобы сотрудничать и работать вместе, потому что, изменение климата не может быть решено ни одной страной, даже самой большой», — заявила министр финансов Индонезии.

Индонезия осознает, что для всего мира очень важно избежать глобального потепления и что такие усилия потребуют надежной программы по сокращению выбросов углерода.

Кроме того, мир также должен быть готов отреагировать на последствия сокращения выбросов углерода, включая гонку за стабильную энергию.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продолжает обеспечивать доступность вакцины против коронавируса.