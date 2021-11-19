19 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 16:47 — REGNUM Заявление президента Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александра Шарапова о том, что недвижимость является лучшей инвестицией для сохранения сбережений граждан на пенсии, стало поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 19 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

"Я с миллиардером полностью согласна. Сейчас многие люди так и поступают, тем более если хороший заработок в семье у двоих или и у других членов семьи. Оформляют ипотеку, затем все сообща раньше времени закрывают ипотеку, да ещё квартирант помогает. Таких семей, причём молодых, много и уже имеют не одну квартиру», — отмечает Галия М.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что такой совет действительно дельный и если у людей есть лишние средства, то они действительно могут вложиться в недвижимость, чтобы обезопасить свой капитал. Другие же отметили, что если говорить о ситуации, в которой находятся российские пенсионеры, то подобные советы попросту неуместны.

«Тут всё понятно с мыслительной деятельностью миллиардера. Пусть ответит, как он сам стал миллиардером, с чего начинал и с какого стартового капитала. А то многие делятся своими советами, опираясь не на свой личный опыт, а на то, как ему представляется жизнь окружающих людей», — написала Наталья Ч.

Часть людей считает, что миллиардер попросту издевается над пенсионерами в России, накопления которых в большинстве случаев оставляют желать лучшего.

«Купил пять однушек, а следующий шаг — это покупка офисных площадей. Я прямо представила наших бабушек и дедушек с десятитысячной пенсией, покупающих офисные площади. Откуда вылез этот сказочник? Он издевается над людьми?» — интересуется Лара П.

Пенсионер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В России до пенсии многие ипотеку платят за единственное жильё, чтобы на улице не оказаться. Нашёлся, блин, советчик-миллиардер», — пишет Сергей С.

Ряд пользователей указывает на то, что граждане России сами прекрасно разберутся, что им делать с их накоплениями, для этого необязательно узнавать мнение какого-то там миллиардера.

«Противно слушать таких умников. Закрыли бы поганые свои рты, советчики. Наверное, если бы люди имели средства, то без него бы распорядились ими, как посчитали бы нужным», — указывает Дарина С.

Нашлись и те, кто убежден, что рассуждать о сохранности пенсий граждан России необходимо с учётом того, как на самом деле обстоят финансовые дела у населения нашей страны.

«У меня как-то одна знакомая при серьёзной должности заявила: «Ну как можно не найти хорошую работу?! Так не бывает. Я если захочу, не выходя из кабинета, просто с помощью телефона найду». На что я ей предложила вначале расстаться с должностью и кабинетом, а уже потом пробовать найти работу, и причём хорошую, без связей и влияния. Здесь примерно то же самое: человек рассуждает со своей колокольни. Ну купят старички себе пару квартир — и попрёт у них прибыль! Коммуналка, ремонт, налоговая — развлечений по самую нехочуху. К тому же существуют наши неугомонные законотворцы со своей буйной фантазией по отъёму денег у населения. В России самый лучший капитал — это здоровье и способность выживать», — считает Наталья Г.

Недвижимость Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Напомним, 18 ноября президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов заявил в беседе с БН.ru о том, что недвижимость является лучшей инвестицией для сохранения сбережений граждан на пенсии. Бизнесмен также отметил, что после покупки хотя бы пяти однокомнатных квартир пенсионер может задуматься о большем — о приобретении офисных площадей.